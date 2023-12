Poola uus peaminister töötab külmutatud vahendite vabastamise nimel

Bloki juht ütles, et kannab Varssavile 5 miljardit eurot Poola 60 miljardi euro suurusest osast bloki COVID-i taastumise stiimulist. Varssavi on esitanud taotluse veel 7 miljardi euro saamiseks.

Tusk lubas, et Poola ehitab uuesti üles demokraatlikud institutsioonid pärast aastatepikkust valitsemist, mida iseloomustasid kibedad võitlused EL-iga demokraatlike õiguste pärast.

Poola peab astuma samme kohtusüsteemi sõltumatuse taastamiseks, et saada rohkem EL-i raha. Justiitsvoliniku Didier Reyndersi sõnul võtab see „veidi aega“.

„Seal on pühendumus. Sõnum on õigusriigi põhimõtete osas väga oluline,“ ütles Reynders. „Kuid sellest ei piisa. Peame reforme nägema. See võtab veidi aega.“