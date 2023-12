Hoonest toodi välja surnukeha. Ametlik isikutuvastus veel käib, aga kohalikud viitavad, et seal majas elas üksik vanem mees. Kirjeldatakse ka, et ta lonkas ja käis ringi karguga. Oletatakse, et ehk oli tal ka raske kuidagigi majast välja saada, kui punane kukk juba võimust võttis. Kohapeal on näha, et tuleroaks langes ka diivan. Kust ja miks põleng ikkagi alguse sai, on veel küsitav. Tulekahju uuriva päästeameti töötaja sõnutsi läheb tekkepõhjuse selgitamisega veel aega.