Kahe päeva jooksul on Soome sisenenud enam kui 200 varjupaigataotlejat

Niirala piirijaamas on olukord rahulik, vahendab Yle. Liiklust Venemaalt Soome jätkub, kuid Soomest Venemaale liiklejaid on vähe. Põhja-Karjala piirivalve ülema asetäitja Samuli Murtoneni sõnul on täna piiripunkti saabunud ligi 80 varjupaigataotlejat. Piirivalve on valmis selleks, et õhtu jooksul saabub rohkem varjupaigataotlejaid.