FOTOD | Ukraina terviseminister väisas Eestit, et arutada koosööd rehabilitatsioonis ja e-tervises

„Eesti on kindlasti huvitatud Ukraina pikaajalise toetamise jätkamisest taastusravi valdkonnas ning seda nii Ukraina sõdurite ravimisel Eestis kui ka meditsiinipersonali koolitamisel. Samuti toetame igati Ukraina soovi liituda Euroopa terviseandmete infrastruktuuriga, et saaks vahetada Euroopa Liidu liikmesriikidega infot Ukraina patsientide kohta ning sellega parandada nii ravikvaliteeti kui ka vähendada koormust tervishoiusüsteemidele,“ kommenteeris minister Riina Sikkut.

Eesti on seni Ukrainale pakkunud tuge näiteks amputatsioonipatsientide ravi ja proteesimisega – Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikus on jalaproteesi(d) saanud 23 vigastatut. Ühtlasi on Eesti siin kaitset taotlenud Ukraina põgenikele pakkunud näiteks ravikindlustust, võimalust apteegist välja osta ravimeid ka Ukrainas väljastatud paberretsepti alusel, rahastust põgenikele erinevate raviteenuste osutamiseks ja laste vaktsineerimiseks nakkushaiguste vastu. Eestis on ka kriisitoe telefon, mis pakub sõjapõgenikele ööpäevaringset psühholoogilist tuge ja infomaterjale.