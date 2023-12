Valge Maja peab intensiivseid kõnelusi Iisraeliga sõja järgmise faasi üle

„Toimub üleminek selle sõja teisele faasile, mis on täpsemalt keskendunud juhtkonna sihikule ja luurepõhistele operatsioonidele,“ ütles Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Sullivan ütles, et arutas ülemineku ajastust Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu, sõjakabineti ja sõjaväejuhtidega neljapäeval. Ta lisas, et intensiivne arutelu USA ja Iisraeli vahel seoses ajastuse ja tingimustega jätkub.

Kohalikud ajakirjandusväljaanded väitsid, et Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant on Sullivanile öelnud, et sõda kestab „rohkem kui mitu kuud“. Valge Maja on USA ametnike sõnul suletud uste taga nõudnud sõja intensiivse faasi kiiremat lõpetamist.

President Joe Biden ütles neljapäeval, et soovib, et Iisrael oleks „ettevaatlikum“ oma rünnakutega Gazas ja keskenduks elude päästmisele, et tsiviilohvrite arv ei suureneks.

„Ma tahan, et nad keskenduksid sellele, kuidas päästa tsiviilelusid, mitte ei lõpetaks Hamasi jälitamist, vaid oleksid ettevaatlikumad,“ ütles ta.

Samuti hoiatas Biden Iisraeli sel nädalal, et rahvusvaheline arvamus kaldub nende vastu, sest Gazas on palju tsiviilohvreid. Sullivan ütles, et USA soovib „näha tulemusi“, mis ühtivad Iisraeli kinnitustega, et tehakse vahet tsiviilisikute ja võitlejate vahel.