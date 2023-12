Kremli sõnul võib Ukraina ja Moldova liitumine EL-i destabiliseerida

„Läbirääkimised EL-iga ühinemiseks võivad kesta aastaid või aastakümneid. EL-il on alati olnud ranged liitumiskriteeriumid ja on ilmne, et hetkel ei täida neid kriteeriume ei Ukraina ega Moldova,“ ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Tema sõnul on see „absoluutselt politiseeritud otsus, EL-i soov näidata nendele riikidele toetust“. Ta lisas, et „sellised uued liikmed võivad EL-i destabiliseerida“ ning märkis, et „kuna me elame EL-iga samal kontinendil, siis loomulikult jälgime seda tähelepanelikult“.

Neljapäevasel kohtumisel olid EL-i liidrite arutelud seoses Ukraina liitumiskõnelustega ummikusse jooksnud, kui Saksamaa kantsler tegi Ungari peaministrile Viktor Orbánile ettepaneku minna kohvi võtma väljaspool ruumi. Orbán lahkuski, mille tõttu saadi vastu võtta otsus alustada liitumiskõnelusi, vahendab Politico.

„Oodata, kuni keegi läheb välja kohvi jooma, et tema puudumisel mõni otsus läbi suruda – kui see on tõsi, siis on see ainulaadne tava,“ ütles Peskov.

Kohtumisel ei õnnestunud siiski kokku leppida 50 miljardi euro suuruses rahalises abipaketis Ukrainale Ungari vastasseisu tõttu.

„Ungaril on omad huvid. Ja erinevalt paljudest teistest EL-i riikidest kaitseb Ungari kindlalt oma huve, mis avaldab meile muljet,“ ütles Peskov.