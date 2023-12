Kuus aastat kadunud olnud Briti poiss ilmus välja Lõuna-Prantsusmaal

Nüüdseks 17-aastane poiss rääkis videoühenduse teel eile õhtul vanaemaga ja viimane on kindel, tegemist on Alexiga, teatas Suur-Manchesteri politsei, vahendab Guardian.

Oldhamist pärit Alex oli oma vanaema Susan Caruana eestkoste all, kui 2017. aasta septembris enam ema ja vanaisaga Hispaaniast puhkusereisilt ei naasnud.

„Noormees ja Alexi vanaema rääkisid eile õhtul videoühenduse kaudu ja kuigi ta on kindel, et see on tõesti Alex, on meil loomulikult veel kontrolle läbi viia, kui ta Ühendkuningriiki naaseb,“ ütles Suur-Manchesteri politsei peakonstaabel Chris Sykes täna ajakirjanikele.

Ametlik isiku tuvastamine leidis aset eile õhtul ja politsei kinnitas, et tegemist on Alexiga. Sykesi sõnul tahab aga politsei teda ka oma silmaga näha.

Alex lahkus Suurbritanniast 2017. aasta 30. septembril perekondlikule puhkusereisile Hispaaniasse koos oma tollal 43-aastane olnud ema Melanie Batty ja viimase 64-aastane olnud isa David Battyga.

Alex pidi Inglismaale naasma sama aasta 8. oktoobril, aga jäi kadunuks. Alustati juurdlust, aga ulatuslikule uurimisele ja Hispaania võimude abile vaatamata jäi poiss kadunuks.

Välja ilmus ta sel kolmapäeval Lõuna-Prantsusmaal, kui kullerteenuse autojuht ta peale võttis.

Pärast Alexi kadumist ütles Caruana, et usub, et tema endine elukaaslane ja tütar viisid poisi endaga kaasa, sest tahtsid, et tal oleks „alternatiivne elustiil“.

Eile teatas Prantsusmaa ajaleht La Dépêche, et Alex ilmus välja Reveli linnas. Ta kasutas autojuhi telefoni ja saatis vanaemale sotsiaalmeedia kaudu sõnumi: „Ma armastan sind, ma tahan koju tulla.“

„Ma ei tea, kus ta ema või vanaisa on ja nad ei pinni Alexit veel selle kohta. Alex pole seal olles saanud mingit haridust, nii et me ei tea, milline ta on, kui koju tuleb,“ rääkis Alexi 73-aastane tädi Maureen Batty. „Mulle on öeldud, et Alex ütles, et ta põgenes ja ei tahtnud seda elustiili järgida.“