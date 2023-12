Orbán: nad tahavad anda ungarlaste raha sõja jätkamiseks. Ma ütlesin, et rohkem ei saa

Orbán ütles, et Euroopa Liidu tippkohtumisel leidis aset pikk ja keeruline arutelu. Ta püüdis kaheksa tundi veenda tippkohtumisel osalenuid liitumisläbirääkimiste alustamist Ukrainaga mitte päevakorda võtma või juhul kui see päevakorda võetakse, siis peaks olema selge, et Ukraina ei ole valmis Euroopa Liidu liikmeks saama, vahendab Index.hu.

Orbán lisas, et teisi oli võimatu veenda. Nende põhiargument oli, et Ungari ei kaota midagi, võttes arvesse, et lõpliku sõna Ukraina liikmesuse kohta annavad riikide parlamendid, sealhulgas Ungari oma. Orbáni sõnul on pikk tee minna, kuni asi jõuab parlamentidesse, ja enne seda on umbes 75 võimalust, kui Ungari valitsus saab selle protsessi peatada.