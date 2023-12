Tallinn hoiatab: sulailm toob kaasa libedust

Kui täna on temperatuurid veel miinuspoolel ja oodata on kerget lund, siis laupäevaks on oodata olulist ilma soojenemist, õhtupoolikul levib mandrile vihmasadu, pärastlõunal tugevneb järk-järgult edela- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb pärastlõunal +3°C-ni, õhtul tõus jätkub. Temperatuur püsib vahelduvalt päevadel ja öösel valdavalt plusspoolel kuni kolmapäevani.

„Liiklemisolud saavad olema märjad ja ebameeldivad, liiklejad peavad arvestama, et sula olukorras muutub pressitud lumi lörtsiks, külmadel teekatetel võib esineda jääd lumekihtide all,“ hoiatas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. „Tallinna tänavahoolduspartneritel on ettevalmistavad tegevused käivitatud – puistatud on sõelmeid jalg- ja jalgrattaradadel, kus libedus tekib esmajärjekorras, lund on ära veetud ja lumevallid on laiemaks lükatud kitsamates kohtades tänavatel ja ülekäikudel, samuti puhastatakse restkaevusid lume sulamisvee ärajuhtimiseks“.

Lumistel kõrvaltänavatel tekivad sulaga eelkõige sõidujälgedes roopad, mis vajavad sõidukijuhtidelt lisatähelepanu, kõrvaltänavate ristmikel võib esineda ka libedust. Tänavahooldajatel on kohustus tagada, et roobaste sügavus ei ületaks 3 sentimeetrit. Autojuhid peaksid olema tähelepenelikud, lompidest läbisõidul vähendada sõidukiirust, et jalgsi liiklejaid ja rattureid mitte märjaks pritsida.

Linna hooldatavatel jalg- ja jalgrattateedel on eesmärgiks sahata teekatted sula olukorras esimesel võimalusel kõvakatteni, vedada lund ära kohtadest, kus lume sulamisvesi tekitab vee kogunemiskohti. Enamkasutatavatesse ühistranspordipeatustesse on paigaldatud ligi 300 puistematerjali konteinerit libeduse tõrjumiseks.