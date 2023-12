Politsei hoiatab: kelmid kasutavad Asper Biogene terviseandmete leket ära petuskeemides

Eile teavitasid politsei, prokuratuur ja andmekaitse inspektsioon, et Asper Biogene OÜ-st on massiivselt lekkinud inimeste terviseandmeid. Kelmid kasutavad olukorda ära: inimestele helistatakse ning antakse teada, et tema terviseandmed on lekkinud ning seejärel küsitakse täiendavaid küsimusi. Kelmide tegelik eesmärk on kätte saada inimeste pangakontoga seotud andmed ja raha. Halvimatel juhtudel võivad nad hakata ka raha välja pressima.

Politsei soovitab: kui saad sellise kõne, katkesta see kohe ja pöördu politseisse.

Lõuna prefektuuri küber- ja majanduskuritegude grupijuhi Jaanus Juhansoni sõnul tuleb olla ettevaatlik, sest kelmid kasutavad ära ettevõttes toimunud andmeleket, et mõjuda usaldusväärselt.

„Inimesi, keda terviseandmete leke puudutab teavitatakse e-kirja teel ning seda teevad tervishoiuteenuste osutajad, kes saadavad personaalsed teavitused lekkega seotud inimestele. Samuti on andmeleket puudutav täiendav info lisatud terviseasutuste kodulehtedele. Kindlasti ei toimu inimeste teavitamine telefoni teel nagu kelmid on seda teinud,“ lisas ta.

Ärge klikkige ühelgi veebilingil ega tehke midagi enne, kui olete täiesti veendunud, et saatjaks on tõesti tegelik tervishoiuteenuse osutaja

„Palume olla erakordselt tähelepanelikud inimestele saadetud e-kirjade sisu osas, kus saatjaks on tervishoiuasutus või seda jäljendav kolmas isik ja kirja sisu puudutab teie terviseandmeid. Ärge klikkige ühelgi veebilingil ega tehke midagi enne, kui olete täiesti veendunud, et saatjaks on tõesti tegelik tervishoiuteenuse osutaja,“ rääkis Juhanson.

„Kui inimesed soovivad oma andmete lekkimise kohta küsida täiendavaid küsimusi, siis peavad nad seda tegema digiallkirjastatud avaldusega või muul isikutuvastust võimaldaval viisil, et tervishoiuteenuse osutaja saaks veenduda, kas andmeid küsib inimene, kellena ta väidab end olevat,“ ütles politseinik.