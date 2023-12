Ajakirjanik Lev Kadik: Vladimir Putin valetas venemaalastele neli tundi järjest

Loomulikult oli esimene küsimus ülesannete kohta, mida Putin järgmisele presidendi ametiajale minnes enda jaoks peamisteks peab. Ja kohe valetas ta suurelt: ta ei nimetanud peamiseks ülesandeks üldse mitte sõja jätkamist Ukraina vastu ja oma režiimi kaitsmist, vaid „suveräänsuse kindlustamist, kodanike õiguste kaitset“ ja miskipärast „parlamentarismi kindlustamist“. Viimane on eriti naljakas, sest mingisugust parlamentarismi Venemaal ei ole. See-eest on täielikult kuulekas kahekojaline parlament, mis paneb templid alla kõigile Putini seadustele.

Veel ütles Putin, et kavatseb püüelda suveräänsuse poole majanduse ja tehnoloogia valdkonnas. See kõlas eriti eredalt, sest möödunud kahe sõja-aastaga on Venemaa muutunud maailma bensiinipumbast India ja Hiina bensiinipumbaks. Ühe välisvaluuta – dollari – koha on Venemaal võtnud teine – jüaan.