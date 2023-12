Andmekaitse liit: lekke ohvritel on õigus nõuda kahju hüvitamist

Ta märkis, et iga ettevõte, mis tegeleb täna isikuandmetega peab suutma tagada infosüsteemi tervikluse, konfidentsiaalsuse, kättesaadavuse ja vastupidavuse. „Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 32 kohustab andmetöötlejaid rakendama piisavaid infoturbe meetmeid arvestades töödeldavate isikuandmete tundlikkust ja hulka. Toimiv andmekaitse on tihedalt seotud infoturbe meetmete ja infohalduse praktikate rakendamisega kõigis organisatsioonides.“

Ta ütles, et küberrünnakust puudutatud füüsilistel isikutel on õigus nõuda mittevaralise kahju hüvitamist. Ta märkis, et Euroopa Kohus asus äsja seisukohale, et mittevaraline kahju saab hõlmata olukorda, kus rikkumisest puudutatud füüsiline isik tugineb hüvitise saamiseks oma kartusele, et kolmandad isikud hakkavad tulevikus tema isikuandmeid kuritarvitama, kuna on toimunud isikuandmete töötlemisel turvanõuete rikkumine.