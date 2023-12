Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja ütles poliitikasaates „Päevakord“, et tõenäoliselt õpetajate streiki jaanuaris pigem ei tule – enne jõutakse kokkuleppele. „Tallinn on lubanud õpetajatele streigi ajal palka maksta ja küll tulevad sellega ka teised omavalitsused järgi, mis muudab streigi valitsusele tohutult ebamugavaks,“ ütles ta. „Mina teen küll ennustuse, et streiki 22. jaanuaril ei tule, ene jõutakse kokkuleppele.“