Lõuna prefektuuri operatiivjuht Baldur Pilden sõnas Delfile, et politseile teadaolevalt olid jääd ületanud mees ja naine tuttavad. „Teada on, et nad tulid Annelinna kandist. Nad tahtsid minna tuttava juurde ja jääd mööda oli sinna lühem tee minna.“