Andmekaitse: Asper Biogene andmelekkes on isadus- ja viljakusteste

Geneetilise testimisega tegeleva ettevõtte Asper Biogene andmebaasist ebaseaduslikult alla laetud 10 000 inimese terviseandmete seas on isadus- ja viljakusteste ning need on osaliselt lihtsalt arusaadavad ning otse seotud konkreetse isikuga, rääkis ETV hommikusaates „Terevisioon“ andmekaitse inspektsiooni peadirektor Pille Lehis.