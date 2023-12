Ungari blokeeris 50 miljardit eurot Euroopa Liidu abi Ukrainale

„Kokkuvõte öisest vahetusest: veto lisarahale Ukrainale. Me tuleme selle küsimuse juurde tagasi järgmisel aastal #EUCO-l pärast korralikku ettevalmistust,“ kirjutas Orbán X-is, vahendab Guardian.

Euroopa Liidu ülejäänud 26 liidrit leppisid kokku debati jätkamises järgmise aasta alguses, et püüda Kiievi jaoks hädavajalikku kokkulepet saavutada.

„26 riigiga oleme me üksmeelel. Hetkel ei ole Ungari nõusolekut, aga ma olen väga kindel järgmise aasta suhtes,“ kommenteeris Hollandi peaminister Mark Rutte.

Ungari blokk andis Ukrainale löögi vaid tunde pärast seda, kui oldi tähistatud sümboolset sammu – nõustumist liitumisläbirääkimiste alustamisega.

Orbán oli ka selle vastu, aga nõustus läbirääkimisruumist lahkuma, et teised Euroopa Liidu liidrid saaksid ilma temata konsensusliku otsuse langetada. Hiljem mõistis Orbán selle otsuse hukka kui „täiesti arutu, irratsionaalse ja vale otsuse“.

Rahalise toetuse kohta väitis Orbán, et Ukraina ei peaks saama nii suurt summat raha Euroopa Liidu eelarvest, sest ei ole Euroopa Liidu liige. Teised liidrid on Kiievile kinnitanud, et abi võidakse anda väljastpoolt eelarvet, kui Ungari blokeerimist jätkab.

Kriitikud on süüdistanud Ungari peaministrit Kiievi ellujäämist pantvangis hoidmises, et saada kätte miljardid eurod Euroopa Liidu toetust, mis on külmutatud õigusriigialaste puudujääkide tõttu Ungaris. Kolmapäeval nõustus Euroopa Komisjon vabastama 10 miljardit eurot sellest rahast.

Orbán ihkab aga ka ülejäänud 21 miljardit, aga on eitanud, et on seos selle raha ja Ukraina toetamise vahel. „See ei ole meie stiil,“ väitis Orbán.