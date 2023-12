Taanis ja Hollandis vahistati neli terroriakti planeerimises kahtlustatavat isikut

„Uurimine paljastas, et inimeste võrgustik on valmistanud ette terroriakti,“ ütles Taani julgeoleku- ja luureteenistuse PET peainspektor Flemming Drejer.

„Meie täna läbiviidavad kinnipidamised ja haarangud põhinevad intensiivsel uurimisel, mille PET on läbi viinud tihedas koostöös meie välispartneritega,“ ütles ta.

Dreyeri sõnul on võrgustikul sidemeid organiseeritud kuritegevusega nii Taanis kui ka välismaal, sealhulgas jõuguga nimega Loyal To Familia ehk LTF. Jõuk oli Taani pealinnas rühmituste, vägivalla, röövimiste, väljapressimiste ja narkootikumide müügi taga ning „kasutas oma eesmärgi saavutamiseks vägivalda ja ebaseaduslikke vahendeid,“ teatas Kopenhaageni ringkonnakohus.

Ohutase püsib kõrgel

Politsei teatas, et suurendab lähipäevil kohalolekut, eriti Kopenhaagenis ja juutide kogukondade ümbruses.

„See on äärmiselt tõsine,“ ütles Taani peaminister Mette Frederiksen uudisteagentuurile Ritzau. „Iisraeli ja Gazaga seoses on muidugi täiesti vastuvõetamatu, et keegi toob Taani ühiskonda konflikti mujal maailmas,“ lisas ta.