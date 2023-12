Tallinna transpordiametil oli Pronksi ristmikuga selge plaan, aga see läks täiesti untsu. Sõidukijuhid rikuvad alailma seadust

Jõe-Pronksi tänava ja Narva maantee ristmikul on nüüd tavapärane, et Tallinna ülikooli poolt tulles on pikk ummik. Juhtidel kulub rohkesti aega, et saaks ristmiku ületada. Tuututamine on siin kujunenud harjumuspäraseks taustamüraks. Näiteks lasevad signaali linnaliinibusside juhid, sest nendele mõeldud bussirajal on tavalised sõidukid. Bussid jäävad pidevalt ajagraafikust maha. Pole enam midagi kummalist, kui buss peatub viimaks teisel pool ristmikku Pronksi peatuses viis minutit pärast graafikujärgset aega.