Soome annab USA sõjaväe käsutusse 15 oma sõjaväebaasi

„Sõlmimisel olev kaitsekoostöö leping süvendab veelgi Soome ja USA kahepoolset allianssi. See tugevdab Soome julgeolekut ja kaitset ning võimaldab koostööd kõigis julgeolekuolukordades. DCA-l on ka regionaalne tähtsus ja see aitab Soomet panustada NATO kollektiivkaitsesse,“ ütles Soome välisminister Elina Valtonen valitsuse pressiteates.

Valitsus märkis, et leping tugevdab Soome kaitset „kuna see võimaldab USA vägede kohalolekut ja väljaõpet ning kaitsematerjali eelpaigutamist Soome territooriumil“.

Soome kaitseminister Antti Häkkänen on kirjeldanud lepingut Soome jaoks üliolulisena. Ta ütles, et leping poleks olnud võimalik ilma Soome tiheda kaitsekoostööta USAga ja lisas, et lepingu allkirjastamine on „samm veelgi tihedama koostöö suunas“ riikide kaitseadministratsioonide vahel.