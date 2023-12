VIDEO | „Jürgen, kuhu ma pidin minema?“ Ratas väidab, et Ligi saatis teda manitsemise peale kuskile salajasse kohta

On reede. Kell on 15:30.

Riigikogu lisaistung (mida on hakitud obstruktsiooni korras mitmete vaheaegadega) on selleks hetkeks rahvasaadikuid rakkes hoidnud juba oma nelja-poole tunni jagu. Parasjagu võtab riigikaitse teemal sõna reformierakondlane Meelis Kiili, kuid mitte pikalt: tema pooleminutilisse sissejuhatusse sõidab sisse vali kellatilin. See heliseb paari sekundi jagu.