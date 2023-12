Soome piiripunktide avamine ei läinud plaanipäraselt. Idapiir suletakse taas

Värskete andmete järgi on Vaalimaa piiripunkti saabunud 21 varjupaigataotlejat ja Niirala punkti 70 taotlejat. Pealtnägijad on Ylele öelnud, et migrandid on saabunud piirile autodega, mille katustele on kinnitatud jalgrattad.

Valitsus kogunes neljapäeva õhtul, et arutada olukorda piiril. Enne kohtumist ütles rahandusminister Riikka Purra: „Tundub, et juhtus täpselt nii, nagu kartsime, instrumentaliseeritud riiki sisenemine ning piirile surumine ja julgustamine ning asüüli taotlemine algas praktiliselt kohe.“

Kohtumisel otsustati piir taas sulgeda reedel kell kaheksa õhtul. Kogu idapiir suletakse ajavahemikus 15. detsember 2023 kuni 14. jaanuar 2024.

Siseminister Mari Rantaneni sõnul kujutab olukord idapiiril riigi julgeolekuriski. „Selge on see, et illegaalse immigratsiooni fenomen on tekkinud võõrvõimu mõjul ja seda seostatakse ka kuritegevusega. Soomega seotud küsimustes otsustab Soome,“ ütles Rantanen.

Rantaneni sõnul normaliseerub olukord alles siis, kui ebaseaduslikult riiki siseneda üritavate inimeste saabumine peatub.

Tema sõnul oli valitsuse soov, et kahenädalase sulgemise käigus oleks idapiiril illegaalse immigratsiooni olukord rahunenud.

Piirivalve asejuhi Markku Hassiseni sõnul jätkub erakordne ja tõsine korrarikkumine idapiiril. „Võimudele on saanud selgeks, et potentsiaalne illegaalne immigratsioon idapiiril on olemas ja see on kiirenenud,“ ütles Hassinen.