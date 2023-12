Maris Lauri EKRE kompromissimõttest: Martin Helme tahaks suures saalis paar tundi inetut kometit mängida

„EKRE lubas tagasi võtta muudatusettepanekud eelnõult 337 SE, mis pikendab ettevõtete maksuvabastust Ukraina annetustelt ja laiendab maksuvabastust noorte huvihariduses. Selle eelnõu seiskamine EKRE poolt muudatusettepanekutega pahandas paljusid Ukrainast hoolivaid ettevõtjaid. Oleks võinud eeldada, et EKRE-l on huvi selle eelnõuga edenemisel. Selgus, et ei ole. Jääme lootma, et mõistus võidab ühel hetkel ja me saame maksuvabastuse kehtestada tagantjärele näiteks jaanuaris eelnõu vastu võttes,“ kirjutas Lauri sotsiaalmeedias.

„Samuti lubas EKRE võtta tagasi eelnõu 258 OE muudatusettepanekud (kokku 100). Asi on aga selles, et need on vastuolus väga mitme põhiseaduse paragrahviga ja ei kuulu seega läbivaatamisele ja ei lähe seega saalis niikuinii hääletamisele. Seega oli tegemist tühja ettepanekuga.“

Ta märkis, et vastutasuks nõuti kahe eelnõu (336 OE ja 259 OE) seiskamist. Esimene annab riigigarantii Euroopa Investeerimispangale ja teine laiendab Euroopa Nõukogu Arengupanga kapitali. „EKRE soovis muuta lepingute sisu, mis pole võimalik, sealhulgas ka põhiseadusest lähtudes. See on ka väärtusküsimus - erinevalt EKREst soovivad ülejäänud riigikogu erakonnad Ukrainat toetada.“

Samuti nõudis EKRE oma eelnõu 323 OE menetlust enne eelnõud 337 SE. EKRE eelnõu annab valitsusele ülesande lõpetada Slava Ukraini tulumaksusoodustus, viitas Lauri. „Asi on ainult selles, et eelnõu 337 SE muudabki juba tulumaksusoodustuse tingimusi ja Slava Ukraini ei täida neid tingimusi ehk probleem saab lahendatud. Sisuliselt soovis EKRE hoopis saada võimaluse paar tundi riigikogu suures saalis üksteisele küsimusi esitada ja kõnesid pidada ning Ukrainat ja selle abistajaid mustata. Sooviti seda teha järgmisel, jõulueelsel nädalal, sest tavaprotsessis jõuaks EKRE eelnõu menetlusse parimal juhul kunagi kevadel, mil see oleks täiesti sisutu.“

Sisulise kompromissi koht oli Lauri sõnutsi üksnes viimane: EKRE eelnõu 323 OE menetlemine enne rahanduskomisjoni algatatud eelnõud 337 SE.