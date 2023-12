Geneetilise testimisega tegeleva ettevõtte andmebaasist laaditi ebaseaduslikult alla terviseandmeid sisaldavaid faile

Novembri keskel teatas Asper Biogene OÜ politseile, Riigi Infosüsteemi Ametile ja Andmekaitse Inspektsioonile, et ettevõte sai 11. novembril teada, et keegi on nende andmebaasi ebaseaduslikult sisse tunginud ning laadinud alla erinevaid faile. Asjaolude selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust ja Andmekaitse Inspektsioon alustas andmetöötleja suhtes järelevalvemenetlust.

Andmebaasist laaditi alla ligikaudu 100 000 erineva faili koopiat, milles on praegustel andmetel umbes 10 000 inimese isiku- ja terviseandmeid. Neid inimesi teavitatakse sellest isiklikult. Osa failidest sisaldasid geneetiliste analüüside tulemusi, mida tervishoiuteenuse osutajad ja eraisikud olid ettevõttelt tellinud. Töö andmete täpse sisu selgitamiseks on veel pooleli. Asper Biogene OÜ on teinud politseiga asjaolude selgitamiseks head koostööd.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Kretel Tamme sõnul viitavad tõendid sellele, et rünnak andmete saamiseks oli teadlik ja läbimõeldud. „Kriminaalasja algusest kuni praeguseni oleme teinud kiireloomulisi menetlustoiminguid nii Eestis kui ka rahvusvahelises koostöös, et fikseerida kuriteojäljed ja püüda tuvastada kuriteo toimepanijat. Kuigi iga klikk jätab virtuaalmaailmas jälje, on küberkuriteod reeglina väga professionaalsed – need on põhjalikult plaanitud ja jälgi on segatud. Tavaliselt on eesmärk teenida kuriteost kriminaaltulu. Ka selle juhtumi puhul esitati pärast rünnakut ettevõttele rahaline nõue, mille peale pöördus ettevõte politsei poole,“ ütles Tamm.