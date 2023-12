Oivaline heli ka kaugkoosolekutel – luksuslikud kõrvaklapid hübriidtöö tegijatele

„Kõrvaklapid Beocom Portal on valminud spetsiaalselt selleks, et täita kõigi professionaalide soovid ning pakkuda nii väga head heli ja disaini kui ka töötamiseks kohandatud funktsioone ja tehnoloogiat. Kõrvaklappide Beocom Portal väljatoomine tähistab järgmist suurt sammu meie püüdlustes arendada B2B-müügimudelit, mis on Bang & Olufseni jaoks üks strateegiliselt olulisemaid suundi,“ ütles ettevõtte esindaja John Howard.

Kristallselge heliga vestlus

Need juhtmeta kõrvaklapid on saanud nii Zoom Video Communicationsi kui ka Microsoft Teamsi sertifikaadi, mis kinnitab, et klapid Beocom Portal suudavad veebikõnede ajal tagada parima helikvaliteedi ja oivalise kõla. Mugava, kvaliteetse ja katkestustevaba juhtmeta side aluseks on Beocom Portali juurde kuuluv tongel.

Ka väike veekindel Bluetooth-kõrvaklapimudel Beocom EX ei jää klassikalistest klappidest Beocom Portal sugugi maha, vaid üllatab veebisideplatvormide kasutamisel kristallselge heliga.

Veel üks oluline kõrvaklappide omadus on Bang & Olufseni helitehnikale iseloomulik kõla. Ettevõtte insenerid on täiustanud kõrvaklappides olevaid pisikõlareid, et need suudaksid tagada kristallselge ja arusaadava heli.

Kõrvaklappide Beocom Portal väljatöötamisel pöörati erilist tähelepanu ka kõnekvaliteedile. Mikrofonide spetsiaalne hääle isoleerimist võimaldav ühendus kõrvaldab taustamüra, nii et kõne on selge ja ilma väliste häiringuteta. Kõrvaklappidesse integreeritud puutetundlikud juhtelemendid annavad kiire juurdepääsu olulistele funktsioonidele, võimaldades näiteks mikrofoni välja lülitada.