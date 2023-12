Kõige enam usaldatakse Eestis politseid ja kaitseväge, kõige vähem erakondi

Erakondliku eelistuse järgi on märkimisväärsed erinevused usalduses riigikogu ja valitsuse vastu. Reformierakonna ja Eesti 200 toetajate seas on enamuses vastajad, kes usaldavad riigikogu ja valitsust. Sotsiaaldemokraatide valijad enamasti usaldavad valitsust, aga mitte riigikogu. EKRE, Keskerakonna ja Isamaa seas on suures ülekaalus vastajad, kes ei usalda riigikogu ega valitsust.