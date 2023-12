USA esindajatekoda hääletas ametlikult ametikuriteo juurdluse alustamise poolt president Bideni üle

Enne seda oli presidendi poeg Hunter Biden jätnud kutse peale ilmumata esindajatekoja liikmete ette kinniste uste taha tunnistusi andma. Selle asemel andis Hunter Biden Kapitooliumil pressikonverentsi, kus kordas, et on valmis avalikult tunnistusi andma, millega aga esindajatekoja vabariiklased nõus ei ole.

„Ma olen siin, et anda tunnistusi avalikul kuulamisel, et vastata mis iganes komitee legitiimsetele küsimustele,“ ütles Hunter Biden. „Vabariiklased ei taha avatud protsessi, kus ameeriklased näeksid nende taktikat, mis paljastaks nende alusetu juurdluse või kus nad kuuleksid, mida neil öelda on.“

Joe Biden mõistis vabariiklaste tegevuse hukka kui „alusetu triki“. Ta väitis, et vabariiklased väldivad Ameerika rahva probleeme ning „selle asemel, et teha kõik ameeriklaste elu paremaks muutmiseks, on nad keskendunud minu ründamisele valedega. Selle asemel, et teha oma tööd kiireloomuliste asjadega, mis tuleb ära teha, valivad nad aja raiskamise sellele alusetule poliitilisele trikile, mida isegi kongressi vabariiklaste tunnistuste järgi ei toeta faktid“. „Ameerika rahvas on paremat väärt,“ lisas Biden.