Netanyahu: Iisraeli ei peata miski. Hamasi juht: Gaza ilma Hamasita on luul

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas X-i postitatud videos, et miski ei peata Iisraeli sõda Hamasi vastu, ka mitte rahvusvaheline surve. Hamasi juht Ismail Haniyeh ütles aga televisioonis, et igasugused sõjajärgsed asjakorraldused Gazas ilma Hamasita on „luul“.