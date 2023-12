Haridusministeerium: lasteaiaõpetajate streik ei ole seadusega kooskõlas

Lasteaiaõpetajate streik on suure küsimärgi all, vahendab ERR „Aktuaalset kaamerat“.

Riikliku lepitaja ja haridusministeeriumi hinnangul tohiksid streikida vaid üldhariduskoolide õpetajad, sest senine palgavaidlus puudutab otseselt just neid. Haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri aga usub, et streikida saaksid ka lasteaiatöötajad, sest nende palk sõltub kooliõpetaja palgast. Samas kinnitas ta, et kohtusse nad seda õigust taga ajades pöörduma ei hakkaks.