Mihhail Kõlvart: mulle teadaolevalt ei toeta Yana Toom riigivastast tegevust ega ka inimesi riigivastastes tegevustes

Eesti Päevaleht kirjutas esmaspäeval, et Keskerakonna liige ja Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom rahastab väljasaadetud Eesti-vaenulike mõjuagentide kohtuvaidlusi.

Kõlvarti sõnul mõistab Keskerakond hukka igasuguse riigivastase tegevuse, eriti Ukraina sõja kontekstis. „Kui ilmneb, et keegi tegutseb Eesti Vabariigi vastu, tuleb seda kindlasti uurida ja süüdimõistva kohtuotsuse korral karistus määrata. Erinevalt Venemaast on meil õigusriik, kus igal inimesel on õigus kohtu poole pöörduda ja kohtus kaitset saada. Kohtuotsus ongi lõplik hinnang igale tegevusele,“ ütles ta.