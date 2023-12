Võrokesed on juba mõnda aega soovinud, et võru keelt käsitletaks keeleseaduses ja rahvastikuregistris. Lisaks soovivad nad, et seda oleks võimalik määratleda ka oma emakeelena. Võru keele tunnustamisele andis oma toetuse ka Eesti keelenõukogu.