Vene opositsionääril keelati kasutada kohtus sõna „sõda“

Jašini kaitsjad väitsid, et tema levitatud informatsiooni, mille eest talle karistus määrati, ei saa lugeda valeks, sest ta ainult rääkis edasi Vene ja Ukraina poole arvamusi sündmustest Butšas. Advokaadid rõhutasid lisaks, et seda, et Jašini levitatud informatsioon oli vale, ei ole kuidagi tõestatud, vahendab Meduza.