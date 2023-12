Läänemets ei näe eralennukiga lendamises probleemi: ei kujuta ette, et peaminister peaks tähtsale kohtumisele minema rongiga

Aleksandr Tšaplõgin (Keskerakond) tõi riigikogu infotunnis esile asjaolu, et kitsil säästuajal kästakse rahval justkui püksinööri aina koomale tõmmata, ent samal ajal näib eliidile olevat rohkem lubatud - poliitik viitas asjaolule, et peaministri transport eralennukitega on läinud aastate peale maksma pea 900 000 eurot.

Siseminister Lauri Läänemets - kes täitis infotunnist puudunud peaministri kingi - asus Tšaplõgini muretõstatuse puhul peaministrit kaitsvale seisukohale.

„Ma arvan, et me kõik saame sellest aru, et kui peaminister peab osalema mõnel rahvusvahelisel väga tähtsal kohtumisel, siis sinna ta peaks minema ja see on Eesti riigi huvides,“ sõnas Läänemets. „Kui liinilende pole, siis me ei kujuta ette, et ta peab rongiga minema.“

Peaminister eelistavat liinilende

Nädala eest selgus, et peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) on kolme aasta jooksul eralennukit kasutanud 28 korral ja kokku 889 895 euro eest, millest umbes poole hüvitanud Euroopa Liit.

Valitsuse meedianõunik Helen Uldrich ütles ERR-ile, et kokku on Eesti riik tasunud tellimuslendude eest kolme aasta jooksul 467 706 eurot ning Euroopa Liit 422 189 eurot.

„15 korral on toimunud tellimuslennud Euroopa Liidu ülemkogu kohtumistele ning need kulud tasub suures osas Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaat, kuna ülemkogu kohtumiste lõpuajad ja kestvus on ettenägematud. Ligi kolme aasta vältel on olnud vajalik kasutada muudel juhtudel tellimuslendu kokku 13 korral ning enamik neist on toimunud tingituna erakorralisest välispoliitika- ja julgeolekuolukorrast,“ rääkis Uldrich Delfile.

Uldrich märkis, et alates 2021. aasta 26. jaanuarist kuni käesolevani on peaministril olnud 66 välisvisiiti.

Ta rõhutas, et üldjuhul on peaministri delegatsioon kasutanud sihtpunkti jõudmiseks lennukit ja esimene eelistus on alati liinilennud. „Enamasti sõidab peaminister turistiklassis,“ sõnas Uldrich.

Paaril korral on peaminister kasutanud ka Soome sõiduks laeva, kirjutab ERR.