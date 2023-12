Paistu kooli ja Heimtali põhikooli juht Eero Metsvahi rääkis, et reeglina läheb õppeasutustes vool ära juba hommikul. „Teavitasime sellest läbi Stuudiumi ja vanemad lapsi kooli ei too,“ selgitas ta. Direktor lisas, et alates septembrist on Paistu koolis neljal korral elekter katkenud.