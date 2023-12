Tallinna linn jätab ka tänavu aastavahetusel ilutulestiku ära

Nõmme linnaosavanema Karmo Kuri sõnul pole Nõmme linnaosavalitsus pea kümme aastat ilutulestikku korraldanud. „Kuigi ise me ilutulestikku ei korralda, siis saame ikkagi päris palju kaebusi selle kohta, et ilutulestik toimub – inimeste lemmikloomad on sellest häiritud,“ ütles ta.

„Tuleb tagada tuleohutus ja enda lähedal seisvate inimeste ohutus. Pärast seda, kui pidustused on lõppemas, siis korjata kestad kokku, aga kohe öösel vastu uut aastat neid prügikasti tõsta ei tasu, sest iga aasta selle tagajärjel paljud prügikastid süttivad. Pange need prügikasti kõrvale,“ märkis Kuri ja lisas, et hommikul võib need juba prügikasti tõsta.