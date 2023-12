FOTO | Riigikogu esimeeste galerii täienes Jüri Ratase portreemaaliga

Hussar ütles, et selles galeriis väljapandud portreemaalidel on Jüri Ratas vanuselt kõige noorem Riigikogu esimees. „Ratas on olnud Riigikogu esimees ja aseesimees ning peaminister. Energilise, sihikindala ja kindlakäelise juhina on tal ees edaspidi veel sisukas tulevik,“ ütles Hussar. Ta andis Ratasele üle sinimustvalge riigilipu, mis lehvis Pika Hermanni tornis tema Riigikogu esimeheks oleku ajal.