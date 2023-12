VIDEO | Poola seimi paremäärmuslasest liige kustutas tulekustutiga juudi püha puhul süüdatud küünlad

Seejärel läks Braun seimi kõnepulti, kus nimetas hanukat „saatanlikuks“ ja ütles, et taastas „normaalsuse“.

Vastuseks küsimusele, kas tal on häbi, ütles Braun: „Need, kes võtavad osa saatana kummardamise aktidest, peaksid häbi tundma.“

Seimi spiiker Szymon Hołownia kõrvaldas Brauni istungilt ja ütles, et teavitab tema tegevusest prokuratuuri.

Rabi Sholom Ber Stambler, kes on parlamendis hanuka küünlad süüdanud viimased 17 aastat, ütles, et Braun on tähelepanuvajadusega antisemiit, aga tema sõnul andis tema tegu soovitule vastupidise tulemuse.