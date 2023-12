Kliimatippkohtumisel jõuti kokkuleppele fossiilkütustest „eemale siirdumises“

„Oleme andnud põhjaliku vastuse ülemaailmsele inventuurile. Me oleme koostanud tugeva tegevusplaani, et hoida 1,5 kraadi [ülemaailmset soojenemist üle tööstusrevolutsioonieelse taseme] käeulatuses. See on tasakaalustatud plaan, mis tegeleb emissioonidega. (...) See on rajatud ühistele seisukohtadele. Seda tugevdab täielik kaasahaaratus. See on ajalooline pakett kliimategevuse kiirendamiseks. See on AÜE [Araabia Ühendemiraatide] konsensus,“ ütles tippkohtumise eesistuja, Araabia Ühendemiraatide esindaja Sultan Al Jaber.