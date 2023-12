Biden: Iisrael kaotab Gaza pommitamise pärast ülemaailmset toetust

Tegemist oli seni Bideni teravaima kriitikaga Iisraeli juhtkonna aadressil. Pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut Iisraelis on Biden seni Iisraelile vankumatut toetust avaldanud, vahendab BBC News.

Kuigi Biden kordas, et Iisrael võib arvestada USA toetusega, esines ta otsese hoiatusega Iisraeli valitsusele: „Iisraeli julgeolek võib toetuda Ühendriikidele, aga praegu on tal rohkem kui Ühendriigid. Tal on Euroopa Liit, tal on Euroopa, tal on enamik maailma. Aga nad hakkavad seda toetust kaotama toimuva valimatu pommitamisega.“

Biden lisas siiski, et ei ole küsimust vajaduses võidelda Hamasi vastu ja et Iisraelil on täielik õigus seda teha.

Hamasi juhitud Gaza tervishoiuministeeriumi viimaste andmete järgi on Iisraeli õhurünnakutes alates 7. oktoobrist hukkunud üle 18 400 inimese.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles eile, et Iisrael on saanud USA-lt täieliku toetuse maavägede operatsioonile, Hamasi hävitamise eesmärgile ja pantvangide vabastamisele. Netanyahu lisas, et Washington on blokeerinud rahvusvahelise surve sõja lõpetamiseks.

Biden ütles aga, et Netanyahu peab oma valitsust muutma nagu ka suhtumist kahe riigi lahendusse.

„See on kõige konservatiivsem valitsus Iisraeli ajaloos,“ ütles Biden. „See valitsus teeb asja tema jaoks väga keeruliseks. Nad ei taha kahe riigi lahendust.“

USA välisminister Antony Blinken ütles mõni päev tagasi, et on lõhe Iisraeli võimude tsiviilisikute säästmise lubaduste ja tegelikkuse vahel.