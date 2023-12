Poola tühistas veoautode blokaadi ühes Ukraina piiripunktis

Blokaadi kaotamine Jahodõn-Dorohuski ülesõidul võimaldas sõidukitel ja kaupadel siseneda Ukraina territooriumile. Ringhääling Polsat News teatas, et kohalik Poola linnapea astus samme blokaadi tühistamiseks, kuna kartis, et ummistus mõjutab kohalikke negatiivselt.

Ukraina tolliteenistus oli varem teatanud, et Jahodõn-Dorohuski kontrollpunkt on avatud mõlemas suunas.

Ukraina taristuminister Serhi Derkatš ütles teisipäeval, et pärast blokaadi tühistamist on piiri läbinud umbes 100 veoautot. Ta lisas, et Kiiev loodab, et blokaadid lõpetatakse ka teistes kolmes piiripunktis.