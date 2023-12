FOTOD | Täna sai valmis Eesti idapiiri teise etapi ehitustöö

Koos eelmisel suvel valmis saanud esimese piirilõiguga on sellega Eesti 135-kilomeetrisest maismaapiirist Venemaaga tänaseks välja ehitatud kokku ligi pool – 63 kilomeetrit.

Idapiiri välja ehitamise teine etapp algas sealt, kus lõppes esimene – Vaniku järvest – ning ulatub kuni Piusa jõeni. Seejuures on uuele piirilõigule rajatud ka pontoonidel olev patrulltee üle Vaniku järve, mis on pikim piiriveekogule rajatud tee. Valminud piiritaristu on maismaapiiri ehituse kõige pikem lõik, kus maastik on väga mitmekesine – metsad vahelduvad soiste aladega ning osa piirkonnast on kevadeti üle ujutatud.

PPA peadirektor Egert Belitševi sõnul on piiri välja ehitamine tähtis nii Eesti siseturvalisuse kui ka julgeoleku tagamisel. „Uuel piirilõigul on välja ehitatud kogu taristu. See tähendab, et lisaks viivitusaiale rajati ka patrullteed, ligipääsud ning tehti vajalikud eeltööd seireseadmete paigaldamiseks. Kuigi tegemist oli väga keeruka objektiga nii maastiku kui piirirežiimi alas töötamise tõttu, õnnestus ehitus lõpetada ligi poolteist aastat varem kui algselt plaanitud,“ ütles ta.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul tuleb Eestil idanaabrit arvestades alati üllatusteks valmis olla. „Piiri valvamise ja turvalisuse tagavad hea väljaõppega ja kogenud PPA töötajad, küll saame neid nende igapäevatöös toetada kaasaegse varustuse ja tehnikaga ning kaasaegne piiritaristu on osa sellest. Piiriturvalisuse tagamine pole Eesti kohustus ainult meie oma riigi kodanike, aga ka terve Euroopa Liidu ees. Kaupade ja inimeste vaba liikumise eeldus on turvalisus Schengeni välispiiril - ning see algab ja lõppeb siin,“ rõhutas Läänemets. Siseministri sõnul võimaldab kõrgtehnoloogiline piiritaristu kiiremini ja paremini reageerida mistahes piiriintsidentidele olgu selleks ebaseaduslik ränne või salakaubandus.