ÜRO lõpetas 10 aastat kestnud rahuvalvemissiooni Malis

Mali on alates 2012. aastast võidelnud islamiäärmuslaste mässu ohjeldamisega, 2013. aastal alustas ÜRO sealset rahuvalvemissiooni. ÜRO jõupingutused Malis on olnud ohvriterohkeim rahuvalvemissioon maailmas, hukkus üle 300 inimese.

„See on olnud väga positiivne missioon,“ ütles Gaye pealinnas Bamakos toimunud lõputseremoonial, lisades, et kõik mis nad teinud on pakkus neile „suurt rahulolu, isegi kui sooviksime oma piiratud ressurssidega rohkem ära teha“.