Rootsi prokurör kinnitas, et ehitusliftiõnnetuses Stockholmi lähedal hukkus viis inimest

Prokurör teatas pressiteates, et asja eeluurimine käib ja see on klassifitseeritud töökeskkonnakuriteoks, kaasa arvatud surma põhjustamine, vahendab SVT Nyheter.

„See on tõsine juhtum, mida me praegu uurime. Viis inimest on surnuks tunnistatud. Töö surnute isikute tuvastamiseks käib ja samal ajal võetakse ühendust omastega. Tehniline uurimine jätkub ja kohapeal töötab riigi avariikomisjon,“ teatas vanemprokurör Gunnar Jonasson.

„Ei, ma arvasin, et liftid on ohutud. Me teame, et tellingud võivad kõva tuulega ümber minna, aga me arvasime, et liftid on ohutud,“ ütles Kullberg.