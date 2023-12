MTÜ Slava Ukraini avalikustas kuluread ja teatas tegevuse jätkamisest

MTÜ on pärast tänavu kevadel seoses Slava Ukraini asutaja Johanna-Maria Lehtme ümber lahvatanud skandaali asunud usalduse taastamiseks astuma samme läbipaistvuse poole. Täna teatasid MTÜ nõukogu ja juhatus, et on otsustatud jätkata tegevust ka 2024. aastal.