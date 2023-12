WHO raport: liiga palju peresid satuvad tervishoiuteenuste kõrge omaosaluse maksmise tõttu vaesusesse

WHO uuring leidis, et omaosaluse suurus retseptiravimite eest tasumisel on inimeste rahaliste raskuste peamine põhjus. Seda eriti elanikkonna vaesemale viiendikule. Lisaks retseptiravimite omaosaluse kallidusele teevad meditsiiniseadmete (nt kuuldeaparaat) ja hambaravi kõrge omaosalus samuti inimesi vaeseks.

Paraku avaldab universaalse tervisekindlustuse mittepakkumine väga selget mõju elanikkonna toimetulekule ning paljudes Euroopa regiooni riikides on sellega seoses olulisi puudujääke. Ainult 23 riiki 40 pakub universaalsest või peaaegu universaalset tervisekindlustust. Riikides, kus pole universaalset tervisekindlustust on näha selget negatiivset mõju katastroofilistele tervisekuludele. Selliseid kulusid esineb kolm korda rohkem just nendes riikides, kus pole kõigile võimaldatud universaalset tervisekindlustust.

„Meie raport näitab, et juba enne pandeemiat pidid inimesed tegema liialt palju kulutusi toidu ja peavarju arvelt. Tänasel ülemaailmsel universaalse tervisekindlustuse päeval ning COVID-19 pandeemia laastamise järel on aeg tervishoid taas õigele rajale saada,“ ütles WHO Euroopa piirkonna regionaalne direktor Dr Hans Henri P. Kluge. „Miljonitele inimestele Euroopa regioonis on tasuta või taskukohane tervishoid lihtsalt kättesaamatu unistus. Paljud on valusate valikute ees nagu ravimite või ravi eest tasumine toidu või elektri eest maksmise arvelt. Me lihtsalt ei saa lubada tervishoiukuludel miljoneid peresid vaeseks muuta. Lõppude lõpuks on tervis inimeste põhiõigus.“