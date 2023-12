Vladimiri oblasti kolooniast minema viidud Navalnõi asukoht on teadmata

Jarmõš teatas lisaks, et Vladimiri oblasti paranduslikust kolooniast nr 7 öeldi advokaadile, et ka seal Navalnõid ei ole.

„Reedel ega terve tänase päeva IK-6-st ega IK-7-st talle [advokaadile] ei vastatud. On selge, et nüüd anti käsk. Kus Aleksei on, ei ole endiselt teada,“ ütles Jarmõš.