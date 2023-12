Kingispikker: piilu, mida lapsed tegelikult jõuludeks tahavad

Lasteaialapsed: kelgud ruulivad

Ilmselt on lasteaialapsed alljärgnevatest kõige lihtsam grupp, kellele kingitust teha, sest nende soovid pole veel nii konkreetsed. Loomulikult võib juhtuda ka hoopis vastupidi, et ollakse kinni selles ühes ja ainsas kingisoovis. Rõõmu toovad pisikestele nii värviraamatud (eriti kleepsudega versioonid) kui värvipliiatsid-värvid. Populaarsed soovid olid veel magnetklotsid, mida on lõbus kokku panna nii üksinda kui kogu perega.

Lähtuvalt aastaajast on kingisoovide hulgas ka erinevad kelgud, mida on poodides saadaval klassikaliste liulaudade või plastkelkudena, aga leida võib ka uhkemaid roolikelke. Prisma lettidelt kaovad eriti kiiresti LEGO ja just 100 cm+ pehmed loomad. Näiteks LEGO Icons sari on väga mitmekülgse valikuga ja päris kindlasti ei kingita neid vaid lastele, vaid ka täiskasvanutele, kes saavad endale koju väga tõetruid orhideesid, bonsaisid vms meisterdada.

Algklassid: kleepsuraamatud on tagasi

Algklassilapsed on tihti enda jaoks leidnud selle ühe brändi, jalgpalliklubi, multikategelase vm, millega seotud tooted on kindla peale minek. Kui lapse lemmik ära tabada, siis onrõõmustavate kinkidel leidmine märksa kergem. Näiteks üks hetke hitte on „Lepatriinu ja must kass“, mille teemalisi tegelasi on Prismas päris mitmel kujul müügil.

Ilmselt pole lapsevanemat, kes ei teaks, mis on squishmallow – see jätkuvalt populaarne kaisukas on saadaval erinevates mõõtudes ja tegelaskujudena nii mänguasjapoodides kui ka täiesti tavalistes toidupoodides. Kui vaadata aga TikToki maailma ja sotsiaalmeediat, siis 2000ndatel palju rõõmu pakkunud kleepsualbumid ja kleepsud on oma tagasituleku teinud. Prismas on näiteks suur valik erinevaid kleepsualbumeid.

Põhikool: hooldus-ja kosmeetikatooted on kindla peale minek