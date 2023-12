VAATA JÄRELE | Voltri õpetajate streigist: alustame jaanuaris, võib-olla teeme mingi lõigu ka enne eksameid

Mis saab aga õpilastest, kui õpetajad streigivad? „Seadus ei käsi õpetajatel palka kinni pidada, seadus annab selleks võimaluse. Kui me näiteks nädal aega streigime, saame kokkuleppele, siis nädal aega jääb materjal õpetamata, ja kui tööandja on otsustanud selle nädala palga õpetajal kinni pidada ja me kokkuleppele antud koolis ei saa, et õpetaja õpetab materjali järgi ja palk ikkagi makstakse, siis sellisel juhul õpetajad on sunnitud ka selle materjali õpetamata jätma,“ sõnas Voltri.

Voltri sõnul on tegemist tähtajatu streigiga ning vastavalt seadusele tuleb streigi ajal alustada uusi läbirääkimisi. „Ja siis me vaatame, kui pikalt ja millistel tingimustel me oleme nõus siis seda katkestama või lõpetama,“ sõnas ta.

„Anname siis ka valitsusele aega, et streik ära hoida, ehk siis neil on aega praktiliselt viis nädalat, et see streik ära hoida,“ lisas Voltri.

Voltri sõnas, et 22. jaanuar valiti eelkõige sellepärast, et lepitusprotsess venis ning pidevalt lükati kohtumisi edasi. Kuna sellel aastal enam streiki korraldada ei jõuta, sest jõulude ajal ei ole mõtet streikida, tundus Voltri sõnul asjakohane alustada streiki 22. jaanuaril, et jõuaks ka selleks valmistuda.

Voltri rääkis, et EHL-i volikogu kogunes, et otsustada, millal streik võiks toimuda. „Oleme sunnitud siis tulenevalt valitsuse ignorantsusest, sõnamurdlikkusest Eesti õpetajate suhtes oleme sunnitud alustama streiki 22. jaanuaril tähtajatult,“ sõnas ta. „Kahjuks nii on, et enne ja pärast valimisi on lubadusi jagatud vasakule ja paremale, aga olukord on siiski selline, et meie õpetajaskond on üks maailma vanimaid, meie õpetajad lahkuvad ametist ja järelkasvu ei ole ja just nendel põhjustel me peamegi selle streigi ette võtma, et õpetajate tasu töö eest ei langeks võrreldes riigi keskmisega ning oluline on siin anda just õpetajatele pikaaegsem kindlus ehk me taotleme siis ka kollektiivlepingut.“

Kuigi peaminister ja haridusminister kinnitasid möödunud neljapäeval, et kaheksa miljonit lisaeurot õpetajate palkade tõusuks jõuab riigieelarvesse, ei muuda see liidu esimehe Reemo Voltri sõnul enam midagi.

Voltri sõnul on valitsuse poolt käimas juba infooperatsioon, et streik ei ole seaduslik. „Oleme konsulteerinud oma advokaatidega, oma juristiga. Streik on kõigis vanuseastemetes täiesti seaduslik ja hirmutada juba praegu potentsiaalseid streikijaid, et see on ebaseaduslik, see on korralik infooperatsioon,“ sõnas ta.

Ei ole ka välistatud, et õpetajad streigivad kevadel, sõnas Voltri. „[Streik] võib sinnani minna või siis me alustame jaanuaris ja siis teeme mingi lõigu ka enne eksameid, see juba sõltubki sellest, et kuidas meil jaanuaris läheb,“ ütles Voltri.

Voltri loodab, et valitsus siiski astub samme, et streik ära hoida ning leitakse vajalik summa, et õpetajatele saaks vajalik palgasumma tagatud.

Kristina Kallas: eelarves ei ole rohkem rahalisi vahendeid

Haridusminister Kristina Kallas sõnas, et valitsus on 2024. aasta eelarve osas andnud enda poolt juba maksimumi. Kõik rahalised vahendid, mida on olnud võimalik suunata õpetajate palkadesse, on tehtud, ütles Kallas.

„Minu jaoks on oluline, et me alustaks läbirääkimisi ka 2025.-2027. aastate osas, et ka see on õpetajatele oluline. Kui tuleb kindlus järgnevate aastate osas, mitte ainult 2024. aasta osas, siis ka see on tegelikult streigi ärahoidmiseks lahendus,“ sõnas Kallas.

Minister tõdes, et 2024. aasta vaatest ei ole valitsus võimeline rohkem panustama, sest rahalisi vahendeid lihtsalt ei ole. „2024. aasta eelarves on meil praegu planeeritud 33 miljonit õpetajate palgatõusuks, see on see summa mida me oleme võimelised täna riigieelarvest eraldama arvestades seda, et meil riigieelarve miinus on kolme protsendi peal ja me oleme varsti ületamise seda eurotsooni lubatud eelarvedefitsiiti, meie eelarvedefitsiit on lihtsalt väga suur ja me peame seda defitsiiti kontrolli all hoidma,“ selgitas Kallas.

Mis puudutab järgmisi aastaid, siis ei ole valitsus Kallase sõnul eesmärki maha pannud, et õpetajate palk oleks 120% Eesti keskmisest palgast. „Selle nimel tuleb nüüd pingutada,“ ütles ta.