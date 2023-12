Euroopa parlamentide liikmed paluvad kirjas USA kongressile Ukraina abistamist jätkata

„Me kuuleme oma Ameerika sõprade väljendatud muresid. Aastaid on Ameerika liidrid, demokraadid ja vabariiklased palunud eurooplastel võtta suurem vastutus oma julgeoleku eest. Me nõustume selle õiguspärase palvega,“ kirjutavad Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni erakonda esindava Prantsusmaa parlamendi liikme Benjamin Haddadi juhitud seadusandjad.

Euroopa parlamentide liikmed, kelle hulgas on Saksa Bundestagi väliskomitee esimees Michael Roth ja tema Itaalia kolleeg Giulio Tremonti, ütlevad, et eurooplased on Ukrainas pärast Venemaa sissetungi panustanud sama palju kui USA.