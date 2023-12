VIDEO | Kaja Kallas EL-ist: oleme otsustanud ühehäälsuse nõuet toetada

Kallas keskendus oma kõnes Ukrainale. Ta avaldas lootust, et Kiievi ja Moldova EL-iga liitumise läbirääkimiste osas tehakse otsus juba sel nädalal. Keset liitlasriikide kõikuma löönud toetust rõhutas Kallas, et Ukraina selja taga tuleb seista ning Venemaa ei tohi võitjaks saada.

Peaminister sõnas, et EL-i aluslepingute muutmise osas pole valitsuse seisukoht muutunud ning reformi ei toetata. Majanduse kohta ütles Kallas, et kriiside ajal on fookusesse tõusnud Euroopa siseturg. „Konkurentsivõimele on oluline, et ellu viiakse reformid ning tulu läheb tootlikuse parandamisse. Euroopa majandus ja siseturg ei saa loota riigi sekkumisele. Lõpuks saab ka rikaste riikide maksumaksjate rahakott otsa,“ rääkis ta.