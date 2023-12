„Košmaar“, „šokk“, „kuidas edasi elada?“ Narvalastele tekitavad õudust küttearved

Keskmiselt tuleb välja, et kütte eest Hruštšovi-aegses kahetoalises korteris tuleb maksta umbes 90-95 eurot, kui maja ei ole soojustatud. 66-ruutmeetrise korteri eest maksavad inimesed Facebooki kommentaaride järgi 120 eurot. Aga lõplik summa sõltub koefitsiendist, mis on seotud majade energiaefektiivsusega. Mõnel veab ja kui koefitsient on 1,2-1,5, on summad 2024. aasta tegelikkusele vastavad. Aga mõnedel on koefitsient Narvas 2,5-2,7. Sealjuures ei mõista kütte hinda kommenteerivad Facebooki kasutajad, miks nad peavad rohkem maksma kui näiteks naabermaja elanikud. Mõni kirjutab, et ruutmeetrite arv hruštšovkas on sama suur kui mõnel sugulasel sealsamas Narvas, aga maksta tuleb erinevalt. Tariif sõltub kasutatud kütte hulgast ühe ruutmeetri kohta, kusjuures majade energiaefektiivsus linnas on erinev. Eriti kurdavad Stalini-aegsete majade elanikud, kellel on harva pööningud ja soklikorrused soojustatud.